Байден розчарований антидемократичними діями грузинського уряду

Президент США Джо Байден заявив, що розчарований антидемократичними діями грузинського уряду, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у листі до грузинської президентки Саломе Зурабішвілі, який вона виклала на своїй Facebook-сторінці.

Президент США направив свій лист з нагоди 16-ї річниці російського вторгнення до Грузії.

"Я розчарований антидемократичними діями грузинського уряду, прикладом яких є закон у кремлівському стилі про "іноземних агентів" та неправдиві заяви грузинських урядовців, що суперечать нормам членства в ЄС та НАТО", – заявив Джо Байден.

Незважаючи на ці кроки грузинського уряду, зазначив президент США, Сполучені Штати залишаються відданими грузинському народу та його євроатлантичним прагненням.

"Я також хотів би відзначити чітку волю грузинського народу, який продовжує заявляти про свої євроатлантичні прагнення. Сполучені Штати вітають непохитну відданість народу Грузії демократичному майбутньому, в якому громадянське суспільство відіграє активну роль у формулюванні різних поглядів і думок", – підкреслив Байден.

Сполучені Штати залишаються непохитними у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів, додав також він.

Нагадаємо, 31 липня Держдеп США оголосив, що Сполучені Штати призупиняють допомогу для уряду Грузії на понад 95 млн доларів через її антизахідний розворот.

Також раніше США заявили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner.

Опозиційна до грузинського уряду Зурабішвілі наголосила, що "суворі та чіткі" заяви з боку США у відповідь на дії грузинського уряду не є дивними.