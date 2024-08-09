У Мінцифрі розповіли, скільки заощадили на дронах завдяки співпраці з НАБУ

Україна зекономила 3,3 млрд грн на дронах завдяки співпраці Мінцифри та Національного антикорупційного бюро України, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Згідно з повідомленням, НАБУ опублікувало звіт про діяльність за останні пів року. Одна з найбільш ефективних сфер — закупівлі БпЛА в межах армії дронів.

Зазначається, що Держспецзвʼязку надає детективам доступ до CRM-системи, де є всі контракти по дронах. Вони бачать статус по всіх закупівлях: виробників, вартість та всі деталі по контракту. НАБУ може аналізувати кожну закупівлю.

"Також за рекомендацією НАБУ для визначення справедливих цін на українські дрони створили supply chain. Це окремі команди, які спільно з НАБУ та журналістами досліджують ціноутворення у сфері БпЛА" - йдеться в повідомленні.

Федоров також розповів, що для управління поставками використовуються інструменти від німецької технологічної компанії SAP. Це дало змогу управляти термінами поставки, відслідковувати рух дронів від виробника до передової. Тобто щоб безпілотники надходили до бійців, а не лежали на складах.

Ще, як стверджує міністр, є важливе рішення уряду, яке також є наслідком рекомендацій НАБУ: якщо виробник завищив вартість дронів, то він має на різницю з реальною ціною або допостачати дрони, або повернути власне різницю.

Такий підхід дав результат на понад 3,3 мільярда гривень:

Сили оборони додатково отримали 18 413 дронів на суму понад 1,8 мільярда гривень;

Державі повернули майже 1,5 мільярда гривень.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році українські виробники вже законтрактували мільйон дронів, і ця цифра зростатиме.