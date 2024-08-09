Уряд направить 2,7 млрд на відновлення 4-х населених пунктів – Шмигаль
Уряд дав доручення Мінінфраструктури про необхідність швидко опрацювати й направити невідкладно на комплексну відбудову чотирьох населених пунктів 2,7 млрд грн, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Йдеться про Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни в Харківській області, Тростянець на Сумщині.
Шмигаль нагадав, що торік уряд започаткував експериментальний проєкт з комплексного відновлення низки населених пунктів.
Кошти мають піти на відновлення критичної інфраструктури, ремонт і будівництво нових житлових будинків, дитячих садочків, амбулаторій, захисних споруд та адміністративних будівель.
Крім того, як поінформував Шмигаль, уряд уповноважив першого заступника Мінінфраструктури продовжити угоду з ЄІБ для розбудови системи водопостачання та водовідведення у Миколаєві.