БЕБ затримало бухгалтера одного з постачальників Міноборони з 4,7 млн. євро

Детективи Бюро економічної безпеки зупинили бухгалтерку одного з постачальників Міністерства оборони, коли вона транспортувала 4,7 млн євро в багажнику автівки, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Бюро.

Затримана працює в компанії, яка займається постачання продуктів і протягом 2022-2023 років отримала від Міністерства оборони 14,5 млрд грн.

БЕБ вважає, що компанія займалася податковими махінаціями. Пояснити походження грошей жінка також не змогла.

"Службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

У такий спосіб та шляхом підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах", – пишуть правоохоронці.

Детективи провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання ймовірних фігурантів. Кримінальне провадження розслідують за ч. 3 ст. 212 (ухилення від податків) та ч. 2 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу України.

Як повiдомлялось, Міноборони запустило перелік недобросовісних іноземних постачальників, які не виконали свої зобов’язання перед ЗСУ, але при цьому хоче укласти з компаніями Марка Моралеса контрактів на 14 мільярдів гривень.