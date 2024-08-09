Британія ввела нові санкції проти Білорусі: хто потрапив до списку

У четверту річницю спірних президентських виборів 2020 року в Білорусі, Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти ще семи фізичних і юридичних осіб. Загальна кількість санкційних обмежень проти Білорусі становить більш ніж 200, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба уряду Британії.

Серед нових фігурантів санкційного списку опинилися командири чотирьох колоній, де утримувалися політичні в'язні та де зафіксовано численні порушення прав людини.

Крім того, Велика Британія запровадила санкції проти трьох білоруських підприємств оборонного та військово-промислового сектору. Ці компанії підтримували незаконне вторгнення Росії в Україну, надаючи обладнання, логістичну підтримку і дозволяючи використання території та повітряного простору Білорусі для атак.

Запровадження санкцій проти цих підприємств позбавляє їх можливості вести бізнес із британськими компаніями.

Ці заходи підкреслюють рішучість Великої Британії та її союзників продовжувати тиск на режим Лукашенка за його репресивні дії всередині країни і підтримку російської агресії в Україні.

Під санкції потрапили фізичні та юридичні особи:

Денис Толстенков: командир виправної колонії № 4, Андрій Пальчик: колишній комендант виправної колонії № 1, Пилип Стурчанка: комендант виправної колонії № 3, Олексій Лазаренк: комендант виправної колонії № 15, ВАТ "СтанкоГомель": білоруський виробник верстатів, що експортує товари в Росію для використання в російському військово-промисловому комплексі. ВАТ "НИЕВМ": афілійована з урядом Білорусі організація, що здійснює діяльність в оборонному комплексі країни. ТОВ "Рухсервомотор": білоруський виробник верстатів, що експортує товари в Росію для використання в російському військово-промисловому комплексі.

Раніше Європейський Союз ввів санкції проти 28 осіб за їхню роль у репресіях і порушеннях прав людини в Білорусі. Під обмеження потрапили й давні прихильники самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенки.