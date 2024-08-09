Держстат: Інфляція в Україні протягом липня впала до 0%
Інфляція в Україні протягом липня 2024 року впала до 0%, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба Держстату.
Зазначається, що інфляція на споживчому ринку в Україні протягом липня 2024 року впала до 0%.
В повідомленні додають, що у річному виразі вона зросла до 5,5%.
Нагадаємо:
Національний банк України погіршив свої очікування щодо індексу споживчих цін у 2024 та 2025 роках: з 8,2% до 8,5% та з 6% до 6,6% відповідно.
Подорожчання електроенергії у червні збільшило не тільки споживчу, але й промислову інфляцію в Україні.
Зростання загального рівня споживчих цін в Україні в червні 2024 року зросло до 2,2% з 0,6% у травні.