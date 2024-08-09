Уряд спростив ввезення енерготоварів в Україну

Уряд ухвалив постанову, яка звільняє митні органи від необхідності надавати забезпечення сплати митних платежів, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. З посиланням на Урядовий портал, повідомляє Корреспондент.

"Продовжуємо децентралізацію енергосистеми. В Україні вже діє закон про те, що енергообладнання завозиться без мита й ПДВ. Сьогодні затверджуємо постанову, яка прибирає непотрібні обмеження при ввезенні такого обладнання. Зокрема, митним органам більше не потрібно буде надавати забезпечення сплати митних платежів" , - зазначив він.

Шмигаль додав, що спрощення процедури необхідне, аби потрібне для української енергетики обладнання максимально швидко, без жодних затримок та додаткових платежів завозилося в Україну.