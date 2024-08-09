На захисну споруду ДніпроГЕС витратять 198 млн - Наші гроші

Компанія Укргідроенерго підписала угоду на проєктування захисної споруди для зруйнованої Дніпровської ГЕС. На ці роботи планують витратити майже 198 мільйонів гривень. З посиланням на дані з системи Прозорро, повідомляє Нашi грошi.

Журналісти звернули увагу на те, що подробиці угоди залишаються невідомими, оскільки закупівля проводилася без торгів. Для цього в Prozorro угоду позначили як частину Української Визвольної Війни.

Проєктування захисної споруди для будівлі ГЕС-2 Дніпровської ГЕС виконає харківська компанія Укргідропроект. Завершити роботи планують до кінця 2025 року.

Журналісти видання додали, що компанія Укргідропроект належить Саркісу Симов’яну, який раніше був президентом та засновником банку Грант. За даними Наші Гроші, у 2016 році цей банк опинився в центрі скандалу, пов’язаного з шахрайством.

Національний банк встановив, що з рахунків 14 клієнтів банку були здійснені фінансові операції зі зняття готівки на загальну суму 172 мільйони гривень.

Окрім цього, кажуть журналісти, Укргідроенерго замовило облаштування протидронового захисту для інших станцій на суму понад 688 мільйонів гривень. Усі договори також були укладені без проведення торгів, а їхні кошториси не оприлюднювалися, зазначають розслідувачі.