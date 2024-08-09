Генштаб: збільшилося число ворожих атак на Торецькому напрямку

На фронті від початку доби відбулися 59 бойових зіткнень, на дев'яти напрямках бої тривають. З посиланням на оперативну інформацію Генерального штабу Збройних сил України станом на 16:00 п'ятниці, 9 серпня, повідомляє Укрінформ.

Як повідомляється, з артилерії й мінометів росіяни вкотре обстріляли прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Від ворожого вогню постраждали райони Басівки, Блешні, Гаю, Оріхівки, Прогресу, Бачівська, Середини-Буди, Попівки та Карповичів.

Сім авіаційних ударів загарбники завдали по Заруцькому, Біловодах і Юнаківці.

На Харківському напрямку, згідно з уточненою інформацією, російська армія здійснила атаку біля Вовчанська. Один бій там досі триває.

На Куп’янському напрямку триває одне боєзіткнення поблизу Табаївки.

На Лиманському напрямку війська РФ сім разів штурмували позиції українських захисників неподалік від Макіївки, Невського й Серебрянського лісу. Шість боїв завершені, один ще триває.

На Сіверському напрямку протягом дня відбулися дев’ять бойових зіткнень. Російська армія наступала в бік Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Вісім ворожих атак Сили оборони вже зупинили, станом на цей час відбивають одну біля Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили п’ять штурмових дій неподалік від Часового Яру та Ступочок. Чотири боєзіткнення завершені, ще одне триває.

На Торецькому напрямку росіяни збільшили кількість атак до 12 – наступали біля Білої Гори, Диліївки, Нью-Йорка і Торецька. Десять ворожих атак українські оборонці відбили, ще дві тривають.

Костянтинівка й Торецьк зазнали авіаційних ударів РФ. Ворог скинув на них 16 керованих авіабомб.

На Покровському напрямку російські війська здійснили штурмові дії в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Желанного, Зеленого Поля та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск загарбників та відбили 12 їхніх атак, сім боєзіткнень ще тривають. Уточнення ворожих втрат на цій ділянці фронту не завершене.

П'ять авіаударів росіяни завдали по Гродівці й Олександрополю.

На Курахівському напрямку армія РФ тричі атакувала поблизу Парасковіївки та Костянтинівки. Станом на цей час триває один бій. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку загарбники вдарили чотирма керованими авіабомбами по районах Вугледара та Водяного.

Також ворог штурмував позиції українських захисників біля Водяного, атака досі триває.

На Оріхівському напрямку росіяни атакували оборонні рубежі неподалік від Малої Токмачки, однак зазнали поразки.

На інших напрямках фронту особливих змін не відбулося.