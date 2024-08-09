Христо Грозєв спрогнозував новий обмін увʼязненими між РФ та Заходом

Журналіст-розслідувач та керівник проєкту Bellingcat Христо Грозєв заявив, що новий обмін ув’язненими між РФ та країнами Заходу може відбутися до кінця 2024 року. За його словами, обмін включатиме не тільки російських політвʼязнів, повідомляє Суспільне.

«Я вже знаю, що зʼявляються нові ідеї, до яких можуть бути включені не лише російські в’язні, а й білоруські, українські» , — сказав Грозєв.

За його словами, переговори про обмін проходять спочатку через неформальні канали, які використовуються для обговорення можливостей угоди. Коли сторони доходять згоди, процес переходить на офіційний рівень між розвідслужбами двох країн.