ВМС ЗСУ фіксують російський корабель з "Калібрами" у Чорному морі

Сьогодні вранці у Чорному морі фіксується лише один російський корабель, який країна-агресор вивела на бойове чергування. Судно є носієм крилатих ракет типу "Калібр", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Військові розповіли, що цей корабель РФ у Чорному морі може випустити загальним залпом до 4 ракет.

Разом з тим в Азовському морі досі не спостерігаються ворожі кораблі.

А в Середземному морі були помічені 2 кораблі РФ, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

В українських ВМС додали, що добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 7 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 6 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Раніше представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що російські окупанти сконцентрувалися на підводних човнах замість надводних суден.

Разом з тим нагадаємо, що 2 серпня ЗСУ потопили російський підводний човен "Ростов-на-Дону" ЧФ РФ в порту окупованого Севастополя.

Додамо, що на думку аналітиків Defence Express, знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" свідчить про неможливість для російських окупантів ремонтувати свої субмарини у Чорному морі. Експерти вказують, що потоплення "Ростова" виведе з ладу ще чотири субмарини РФ.