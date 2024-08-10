У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
За минулу добу російська армія втратила на фронті близько 1160 осіб, 69 артилерійських систем та 82 одиниці техніки, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 589700 (+1160) осіб,
- танків ‒ 8441 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16350 (+9) од,
- артилерійських систем – 16605 (+69) од,
- РСЗВ – 1143 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 918 (+2) од,
- літаків – 366 (+0) од,
- гелікоптерів – 327 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13372 (+47),
- крилаті ракети ‒ 2425 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22453 (+82) од,
- спеціальна техніка ‒ 2789 (+20).