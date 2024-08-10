У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

За минулу добу російська армія втратила на фронті близько 1160 осіб, 69 артилерійських систем та 82 одиниці техніки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.24 орієнтовно склали: