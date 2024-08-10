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У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За минулу добу російська армія втратила на фронті близько 1160 осіб, 69 артилерійських систем та 82 одиниці техніки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 589700 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 8441 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16350 (+9) од,
  • артилерійських систем – 16605 (+69) од,
  • РСЗВ – 1143 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 918 (+2) од,
  • літаків – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 327 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13372 (+47),
  • крилаті ракети ‒ 2425 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22453 (+82) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2789 (+20).

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