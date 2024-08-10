Бійці ГУР знищили ворожий швидкісний катер біля Криму

У ніч з 8 на 9 серпня поблизу населеного пункту Чорноморське в окупованому Криму воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" знищили ворожий швидкісний катер проєкту КС 701 типу "Тунєц", повідомляє Українська правда.

Уточнюється, що судно окупантів вразили за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5/

Внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників. Їхній тип встановлюється.

"Це вже не перший впольований біля берегів півострова "Тунєц": два російських судна такого типу розвідники знищили, а ще два ― пошкодили у травні цього року.

Швидкісні транспортно-десантні катери проєкту КС 701 московити в окупованому Криму використовували для патрулювання акваторії та логістики".