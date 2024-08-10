Ворог вночі атакував Харківську область: є загиблі та поранені

Внаслідок нічних російських обстрілів села Першотравневе Харківської області загинули 80-річна жінка та 24-річний чоловік, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Харківська ОВА.

У цьому ж селі поранено 58-річного чоловіка.

У той ще час Росія атакувала з артилерії Івашки – пошкоджено дах двоповерхового багатоквартирного будинку. Поранений 32-річний чоловік.

Близько опівночі під вогнем також був Золочів. Внаслідок обстрілів із РСЗВ "Ураган" пошкоджено вісім приватних житлових будинків, фасад лікарні. Постраждав 35-річний чоловік.

Нагадаємо:

Внаслідок ранкового удару 10 серпня по Краматорську Донецької області загинув працівник об'єкта критичної інфраструктури.