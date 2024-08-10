Партизани "АТЕШ" провели розвідку біля Кримського мосту у Криму

Партизани провели розвідку біля Керченського мосту у Криму, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"ЗС РФ прискорено зміцнюють захист моста системами ППО та баржами у зв'язку з активністю ЗСУ на фронті" , - йдеться у повідомленні.

Вздовж мосту, за даними "АТЕШ", почали виставляти баржі в два ряди, а по всьому периметру ведуться роботи з вбивання паль для зведення нової огорожі.

"Всі ці заходи спрямовані на захист моста від можливих атак БЕКів. В останні дні на міст було перекинуто додаткові системи ППО, а також обладнано мобільні пункти протиповітряної оборони" , - розповіли партизани.

Ситуація у районі Кримського мосту

Днями повідомлялося, що росіяни продовжують посилювати оборону Керченського мосту, який з'єднує півострів Крим із материковою частиною РФ. Паралельно з основним мостом будують запасний.

У червні в Інституті вивчення війни зазначали, що якщо удари ЗСУ зруйнують Кримський міст, то здатність РФ підтримувати окупацію півострова знизитися.

Нагадаємо, у липні минулого року президент України Володимир Зеленський заявляв, що Кримський міст є ціллю для ЗСУ.