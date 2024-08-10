ВПС Швеції та Німеччини перехопили російський розвідувальний літак над Балтією

Російський розвідувальний літак влетів у міжнародний повітряний простір над Балтійським морем, не вийшовши на зв'язок з авіадиспетчерами, на його перехоплення у повітря піднімались винищувачі німецьких і шведських ВПС, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє пресслужба ВПС Німеччини.

Літаки ВПС Німеччини та Швеції піднялися в повітря і супроводили російський літак Іл-20М.

Літак перебував у повітряному просторі біля острова Рюген "без плану польоту або контакту з цивільною службою управління повітряним рухом".

Минулого тижня військово-повітряні сили Німеччини разом зі шведськими колегами напередодні були підняті в повітря через російські винищувачі біля кордонів Латвії.

Раніше повідомляли, що два стратегічні бомбардувальники В-52Н Військово-повітряних сил США прибули до Румунії і вперше здійснюватимуть польоти з території країни.

А у липні фінські та шведські пілоти перехопили російські винищувачі над Балтійським морем.