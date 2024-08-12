РосЗМІ: Українські безпілотники атакували військовий аеродром у Підмосков'ї

У ніч на 12 серпня у Підмосков'ї чули вибухи — низка російських Telegram-каналів стверджує, що причиною стала атака українських безпілотників на російський військовий аеродром у Щолково, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні російських Telegram-каналів.

"ППО працює в Підмосков'ї — туди долетіли українські безпілотники. Метою був аеродром у Щелково" , — пишуть там.

В інших джерелах пишуть, що метою БПЛА міг стати російський військовий аеродром "Чкаловський", він розташований за 31 км на північний схід від Москви у місті Щолково.

Як повiдомлялось, 3 серпня ударні БПЛА атакували аеродром "Морозовськ" у Ростовській області РФ, де базувались Су-34.