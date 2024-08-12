Прикордонники не фіксують нарощування білоруських сил на кордоні з Україною

Державна прикордонна служба України не фіксує перекидання чи нарощування військової техніки чи особового складу білоруської армії поряд кордону з Україною, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі "УП".

"Я не виключаю того, що Білорусь може здійснювати переміщення якихось підрозділів, але це може бути більше в незначній кількості і для нагнітання ситуації".

За словами офіцера, це може відбуватися вглиб території Республіки Білорусь. На даний момент ДПСУ не відмічає переміщення чи нарощування техніки або особового складу білоруських збройних сил поблизу українського кордону.

Слова Лукашенка про вказівки щодо перекидання реактивних систем "Полонез" і комплексів "Іскандер" до кордону з Україною речник ДПСУ назвав підіграванням агресивній риториці країни-терористки, Росії.

Демченко додав, що попри тиск Росії на режим Лукашенка щодо масштабнішої участі у цій війні, він сподівається, у білорусів вистачить здорового глузду не вестися на тиск Кремля.

Водночас Сили оборони, запевнив полковник, продовжують дії щодо укріплення лінії кордону та прикордоння з Білоруссю, щоб у разі повторення подій лютого 2022 року відбити нову атаку з території РБ.