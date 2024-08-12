Росіяни перекидають техніку через Маріуполь, намагаючись її маскувати - Андрющенко

Зафіксовано факт перевезення замаскованих російських військових вантажів, зокрема техніки, через захоплений Маріуполь Донецької області, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, зафіксовано факт перевезення військових вантажів, зокрема техніки, через Маріуполь за побіжним маскуванням.

"Вантажівки рухались колоною з Новоазовського напряму в бік Запорізької області. Що в кузовах "фур" — встановити не вдалось, проте на тягачах під білими тентами — військова гусенична техніка. Новенька за станом фарби" , — розповів Андрющенко.

Він також поширив фото колони.

Фото: Telegram/Андрющенко Time

"Це — через декілька годин після фіксації колон військових вантажівок в бік Нікольського. Місце призначення та маршрут — встановлюємо разом з партнерами. Проте сам факт активного використання цивільного маскування при денних переміщеннях вказує на підвищену обережність ворога саме в формуванні резервів по напряму Розівка/Пологи" , — додав Петро Андрющенко.

Як повiдомлялось, росіяни запустили залізницю з Ростова до Маріуполя.