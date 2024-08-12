Кабмін звільнив заступника міністра енергетики, якого затримали на хабарі

Кабінет міністрів звільнив Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

За даними джерел, Хейло організував масштабну корупційну схему.

"На своєму засіданні 12 серпня Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Хейла Олександра Валерійовича з посади заступника міністра енергетики України" , - йдеться у повідомленні.

Викриття схеми

Раніше повідомлялося, що СБУ та НАБУ за сприяння міністра енергетики України викрили масштабну корупційну схему, яку організував заступник міністра. Внаслідок спецоперації посадовця затримали у Києві під час отримання хабаря в розмірі пів мільйона доларів.

За даними слідства, за ці кошти чиновник обіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодну передачу у користування гірничо-видобувного обладнання з шахт прифронтового району Донецької області. Мова йде про дефіцитне устаткування, яке належить державній вугільній компанії.