Міненерго: Радіоактивних викидів на ЗАЕС не зафіксовано

Через пожежу на території Запорізької АЕС перевищень рівнів радіоактивних викидів і скидів не зафіксовано, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У пресслужбі розповіли, що близько 20-ї години 11 серпня на території атомної станції російські окупанти влаштували пожежу на об'єкті технічного водопостачання. Внаслідок цього можливі пошкодження градирні та іншого технологічного обладнання.

"Поки що не зафіксовано ніяких викидів або скидів радіоактивних речовин" , — сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук на брифінгу у ефірі Марафону "Єдині Новини".

У міністерстві також розповіли, що МАГАТЕ просить російських окупантів негайно надати доступ до об’єкта, де сталася пожежа, для оцінки ситуації.

МАГАТЕ підтвердило, що рівень радіації на станції залишається незмінним.

Нагадаємо:

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що пожежа на території ЗАЕС припинилася. Станція розташована навпроти Нікополя та Марганця на лівому березі Дніпра/

Увечері 11 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він також закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент. Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні (споруді, призначеній для охолодження нагрітої в процесі роботи АЕС води) автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

Окупанти звинувачують в обстрілі Енергодара Україну й заявляють, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили, що його експерти стали свідками сильного темного диму, що виходив з північної зони Запорізької атомної електростанції після численних вибухів, які пролунали увечері 11 серпня.