Українці бійці скинули російський прапор у селі Дар'їно Курської області

Українські бійці опублікували відео з російського села Дар'їно в Курській області, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення 225 Окремого штурмового батальйону.

Село розташоване за 4 кілометри від українського кордону.

Відео опублікували у понеділок, проте невідомо, коли саме його записали. На ньому бійці скидають російський прапор із будівлі у селі.

Передісторія:

У понеділок виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів області "перебувають під контролем противника".