На Прикарпатті затримали підлітків, підозрюваних у підпалі автівок ЗСУ

Національна поліція та Служба безпеки України затримали в Івано-Франківській області двох підозрюваних у підпалі військових автомобілів. Одному затриманому 15 років, іншому – 18. З посиланням на дані обласного управління СБУ, повідомляє Ліга.net.

Їм інкримінують підпал трьох авто в Калуші й Долині.

Обоє затримані – мешканці Долинської громади.

Оперативники вважають, що молодший підозрюваний шукав "легкі гроші" в Telegram-каналах і не знайшов нічого кращого, як зайнятися підпалами. Замовника цікавили підпали територіальних центрів комплектації (військкоматів), релейних шаф на залізниці та автомобілів військових з відеопідтвердженням.

Разом із родичем хлопець об’їжджав на велосипеді територію району, де шукав військові позашляховики. Знайшовши їх, вони виготовили легкозаймисту суміш, облили військові авто та підпалили, знявши відеозвіт.

Замовник заплатив їм вдвічі менше обіцяного.

Підозрюваних затримали по гарячих слідах під час спроби підпалити ще два автомобілі.

Під час обшуків вилучили мобільні телефони та одяг із доказами підривної діяльності, а також перероблений у травмат стартовий пістолет.

Старшого заарештували за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань), йому загрожує вісім років за ґратами.

Що стосується неповнолітнього підозрюваного, вирішується питання щодо притягнення до відповідальності.