Російський диктатор Володимир Путін побоюється, що українські сили почнуть атакувати війська країни-агресора РФ і на території Брянської області. Про це передають російські пропагандистські ЗМІ, повідомляє Новое время.

Під час наради щодо ситуації в російській Курській області диктатор заявив, що Київ нібито має намір «і далі дестабілізувати ситуацію в прикордонній зоні з метою розгойдати внутрішньополітичну ситуацію» у РФ.

«Якщо сьогодні в Брянській області відносно спокійно, це не означає, що завтра там збережеться така сама обстановка» , — заявив Путін.

Диктатор також закликав росіян бути до цього готовими.