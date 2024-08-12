ЗСУ можуть контролювати близько 44 населених пунктів на Курщині - DeepState

Станом на 12 серпня українська армія може контролювати орієнтовно 44 населених пункти в Курській області Росії.﻿﻿ З посиланням на дані аналітичного проєкту DeepState, повідомляє Українська правда.

В такий спосіб аналітики проєкту прокоментували заяву виконувача обов’язків губернатора Курської області РФ Олексія Смірнова про 28 населених пунктів області, які "перебувають під контролем противника".

В DeepState написали, що за їхніми підрахунками, "орієнтовно 44 населених пункти вдалося звільнити і ще в 10 статус невідомий".