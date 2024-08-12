Італія та Швейцарія співпрацюватимуть для проведення Саміту миру за участі РФ

Італія та Швейцарія мають намір співпрацювати щодо створення умов для проведення Саміту миру з присутністю Росії.﻿ Про це йдеться у спільній заяві глав МЗС обох країн Антоніо Таяні та Ігнаціо Кассіса, повідомляє Укрінформ.

«Вважаючи, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами, два міністри погодилися підтримувати тісні контакти для співпраці у створенні найкращих можливих умов для другого Саміту миру за участю всіх сторін, включаючи Росію та суб’єктів на міжнародній арені» , - йдеться у заяві.

Зазначається, що з цією метою Італія та Швейцарія запрошують усіх зацікавлених суб’єктів на міжнародній арені докласти всіх зусиль для створення спільної платформи переговорів, заснованої на повазі до міжнародного права та територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, як це закріплено в Статуті Організації Об’єднаних Націй, і беручи до уваги пропозиції, зроблені кількома сторонами, щоб покласти край конфлікту.

«Усвідомлюючи глобальні наслідки конфлікту в Україні, Італія та Швейцарія залишаються відданими здійсненню всіх необхідних кроків для побудови дипломатичного шляху до справедливого, всеосяжного та тривалого миру» , - йдеться у заяві.

Міністри також висловили глибоку стурбованість триваючою агресією Російської Федерації проти України, яка продовжує спричиняти масові руйнування та величезні страждання.