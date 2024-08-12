Зеленський офіційно підтвердив операцію Сил оборони у Курській області

Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача, на якому заслухав доповідь Головкому Олександра Сирського з приводу наших оборонних дій на фронті та операції у Курській області. З посиланням на канал президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Найважливіше – була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області. Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії. Серед іншого доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції.

Була доповідь економічного блоку, першої віцепремʼєрки Юлії Свириденко. Збільшуємо частку українського виробництва в державних закупівлях. Уряд готує для наших підприємств тривалі, прогнозовані контракти на 5–10 років.