Сирський заявив, що під контролем української армії близько 1000 км² території РФ

Наразі Збройні сили України контролюють близько 1000 квадратних кілометрів території РФ.﻿ Про це під час Ставки Верховного Головнокомандувача заявив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, повідомляє Укрінформ.

"Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько 1000 квадратних кілометрів території РФ. Угруповання військ виконують поставлені завдання. Бої ідуть... по всьому фронту. Ситуація знаходиться під нашим контролем" , - заявив Сирський, виступаючи під час Ставки по відеозв'язку.