В "Укренерго" повідомили, що у вівторок вимкнень світла не буде
В Україні у вівторок, 13 серпня, відключення електроенергії за графіками не плануються. З посиланням на "Укренерго", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
"Завтра, 13 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються", - йдеться в повідомленні.
Водночас в "Укренерго" попередили, що у разі зміни ситуації в енергосистемі, українців повідомлять додатково про застосування відключень світла.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби", - наголосили в компанії.