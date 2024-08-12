В "Укренерго" повідомили, що у вівторок вимкнень світла не буде

В Україні у вівторок, 13 серпня, відключення електроенергії за графіками не плануються. З посиланням на "Укренерго", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Завтра, 13 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються" , - йдеться в повідомленні.

Водночас в "Укренерго" попередили, що у разі зміни ситуації в енергосистемі, українців повідомлять додатково про застосування відключень світла.