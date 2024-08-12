Ворог перекидає деякі підрозділи із Запорізької області на Курщину – ОГВ "Таврія"

Росія перекидає деякі свої підрозділи із Запорізької області на північ. Про це розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лиховій наголосив, що та кількість підрозділів, яку загарбники наразі передослоковують, є досить невеликою для того, щоб говорити про ослаблення наступу ворога на південному напрямку.

"Так, підтверджується перекидання деяких російських військових частин із Придніпровського напрямку і загалом із Запорізької області на північ. Однак потрібно розуміти, що росіяни накопичили велику кількість особового складу, зокрема і в Запорізькій області, і та кількість підрозділів, які вони передислоковують, порівняно невелика, щоб говорити про якесь ослаблення чи зняття заслону для продовження наступу на південному напрямку" , - розповів речник.

Крім цього, Лиховій розповів, що за вчорашню добу в операційній зоні оперативного угруповання військ "Таврія" зафіксовано 13 штурмових дій противника. Це, за його словами, найбільше від початку серпня.