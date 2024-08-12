Зеленський: Курськ - катастрофа та фінал для Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що катастрофа "Курська" стала початком правління Володимира Путіна в РФ, тепер Курськ став фіналом та катастрофою його війни.﻿﻿ З посиланням на звернення Зеленського, повідомляє Українська правда.

"Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа "Курська" – символічний початок його правління; зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни. Так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обов’язково мир забезпечимо" , - сказав Зеленьський.

12 серпня 2000 року у Баренцевому морі під час навчань затонув російський атомний підводний човен "Курськ". Загинули усі, хто був на борту – 118 людей.

Катастрофа "Курська" сталася через три місяці після того, як Путін вперше вступив на посаду президента Росії.

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У вересні 2000-го Путін дав інтерв'ю американському журналісту Ларрі Кінгу. На запитання: "Що сталось з субмариною?", він відповів: "Она утонула".