На Житомирщині лікар ВЛК вимагав у пораненого військового $1500 хабаря

На Житомирщині правоохоронці затримали на хабарі лікаря ВЛК, який вимагав гроші в пораненого військовослужбовця за призначення групи інвалідності. З посиланням на пресслужбу Нацполіції, повідомляє Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що під час виконання бойових завдань військовослужбовець ЗСУ отримав неодноразові поранення обох ніг. Згодом він був направлений на проходження військово-лікарської комісії для визначення ступеня придатності до служби до м. Житомира.

Вже у березні 2024 року під час проходження ВЛК захисник потрапив на огляд до лікаря-травматолога, який запевнив пацієнта у своїй впливовості на членів медико-соціальної експертної комісії. Він уточнив, що необхідно сплатити частину "подяки" у 500 доларів для отримання висновку щодо придатності до служби. У травні військовослужбовець передав медику зазначену суму. Згодом, відповідно до заключення лікаря та висновку МСЕК, чоловік отримав 3 групу інвалідності.

За кілька днів потому, зустрівши свого пацієнта, той же травматолог затребував від цього ще 1000 доларів. Про це захисник повідомив правоохоронцям.

7 серпня, одразу після отримання хабаря, лікаря затримали. Поліцейські провели обшуки в службовому кабінеті, за місцем проживання та в автомобілі фігуранта. У результаті вилучили документацію, ноутбук, чорнові записи, інші свідчення протиправної діяльності та предмет неправомірної вигоди – 500 доларів та 20 тисяч гривень.

Лікарю оголошено підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.