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Дозвіл на удари по РФ: Зеленський доручив Міноборони надати список дій

Дозвіл на удари по РФ: Зеленський доручив Міноборони надати список дій
Фото: prezident.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони та дипломатам представити перелік необхідних дій, щоб отримати дозвіл на використання далекобійної зброї.﻿ Про це йшлося під час засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє Новое время.

Інших деталей він не розкрив.

«Міністерству оборони й дипломатам — (доручив — ред.) представити список необхідних дій з нашого боку, щоб отримати від партнерів дозвіл на використання далекобійної зброї для захисту нашої території», — заявив Зеленський.

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