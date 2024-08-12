Дозвіл на удари по РФ: Зеленський доручив Міноборони надати список дій

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони та дипломатам представити перелік необхідних дій, щоб отримати дозвіл на використання далекобійної зброї.﻿ Про це йшлося під час засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє Новое время.

Інших деталей він не розкрив.