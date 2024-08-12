Дозвіл на удари по РФ: Зеленський доручив Міноборони надати список дій
Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони та дипломатам представити перелік необхідних дій, щоб отримати дозвіл на використання далекобійної зброї. Про це йшлося під час засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє Новое время.
Інших деталей він не розкрив.
«Міністерству оборони й дипломатам — (доручив — ред.) представити список необхідних дій з нашого боку, щоб отримати від партнерів дозвіл на використання далекобійної зброї для захисту нашої території», — заявив Зеленський.