Сенатор Блюменталь розповів про плани закріпити двопартійну підтримку України

Сенатор США Річард Блюменталь заявив, що у Сполучених Штатах Америки на законодавчому рівні хочуть закріпити двопартійну допомогу Україні. За його словами, вона не має залежати лише від президента﻿, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, наразі у Штатах пропонується новий законопроект, який буде називатись "Допомагай Україні".