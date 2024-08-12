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Сенатор Блюменталь розповів про плани закріпити двопартійну підтримку України

Сенатор Блюменталь розповів про плани закріпити двопартійну підтримку України
Фото: скріншот із відео

Сенатор США Річард Блюменталь заявив, що у Сполучених Штатах Америки на законодавчому рівні хочуть закріпити двопартійну допомогу Україні. За його словами, вона не має залежати лише від президента﻿, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, наразі у Штатах пропонується новий законопроект, який буде називатись "Допомагай Україні".

"В ньому буде закріплено двопартійну підготовку, і ми хотіли б, щоб це було закріплено на рівні закону, а не лише на рівні рішення президента", — розповів Блюменталь під час зустрічі із Зеленським.

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