Сенатор Блюменталь розповів про плани закріпити двопартійну підтримку України
Сенатор США Річард Блюменталь заявив, що у Сполучених Штатах Америки на законодавчому рівні хочуть закріпити двопартійну допомогу Україні. За його словами, вона не має залежати лише від президента, повідомляє Ділова столиця.
Про це він сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
За його словами, наразі у Штатах пропонується новий законопроект, який буде називатись "Допомагай Україні".
"В ньому буде закріплено двопартійну підготовку, і ми хотіли б, щоб це було закріплено на рівні закону, а не лише на рівні рішення президента", — розповів Блюменталь під час зустрічі із Зеленським.