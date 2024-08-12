У Держдепі відреагували на чутки про плани Ірану передати Росії балістику
США занепокоєні через чутки про те, що Іран планує надати Росії балістичні ракети малої дальності Fath 360, заявив заступник спікера Державного департаменту США Ведант Патель. З посиланням на Sky News, пише Іван Носальський, РБК-Україна.
Він зазначив, що інформація про можливі поставки іранських ракет для Росії викликає у США "глибоке занепокоєння".
Також Патель додав, що реалізація таких намірів Ірану означатиме різку ескалацію.