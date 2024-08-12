Українські оборонці показали центр россійської Суджі

Бійці загону спеціального призначення BRAVO Team Збройних Сил України показали безлюдний центр Суджі Курської області. Ймовірно, місто зараз контролюють ЗСУ. Відео опублікували у понеділок, 12 серпня, на сторінці бійців, повідомляє Новое время.

На відео бійці кажуть, що їдуть центральною площею міста Суджа.

Аналітики VoxCheck у співпраці з Суспільним з’ясували, що військові їдуть вулицею Карла Маркса, далі повертають на площу Совєтську.

Також раніше з’явилось відео з українським військовим, який стверджує, що перебуває у центрі Суджі, його теж знято у місті, кажуть аналітики.

В який день операції були відзняті відео — невідомо.

Зранку 12 серпня у соцмережах з’явились повідомлення про те, що українська військова техніка ймовірно проїжджала через село Гир'ї Бєловського району Курської області — приблизно за 30 км на південний схід від міста Суджа. Місцева влада оголосила про евакуацію мешканців.

Того ж дня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ставки заявив, що ЗСУ контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.