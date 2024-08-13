ISW: Путін перекладає на інших відповідальність за події в Курській області
Правитель РФ Володимир Путін намагається показати себе компетентним щодо ситуації в Курській області і перекласти відповідальність за вторгнення ЗСУ на інших російських представників влади і військових, повідомляє Українська правда.
Про це пише ISW.
"Путін продовжує представляти себе ефективним і обізнаним менеджером ситуації вздовж українсько-російського кордону і перекладати відповідальність за поточні проблеми у відповідь на українське вторгнення в цьому районі на інших російських військових і посадовців".
12 серпня Путін провів нараду з російськими військовими, силовиками, представниками федеральних і регіональних органів влади щодо ситуації в Бєлгородській, Брянській і Курській областях, під час якої поставив завдання російським військовим і силовим структурам у Курській області та дав свою оцінку політичній ситуації, пов'язаній із вторгненням України в Росію.
Путін дорікнув в.о. губернатора Курської області Олексію Смирнову за те, що він обговорював питання, які, на думку Путіна, належать виключно до компетенції Міністерства оборони Росії, і доручив Смирнову говорити лише про соціально-економічну ситуацію в Курській області.
Путін також відреагував на заяву першого віце-прем'єра Дениса Мантурова про те, що "всі інші питання під контролем", зазначивши, що Мантуров не торкнувся кількох ключових соціальних питань.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звернувся до Путіна з прямим проханням реалізувати певну соціальну політику для допомоги цивільному населенню Бєлгородської області, але Гладков і губернатор Брянської області Олександр Богомаз уникнули гніву Путіна, не коментуючи військові питання.
"Твердження Путіна про те, що кожен чиновник несе лише одну відповідальність, контрастує з його спробою виставити себе здатним контролювати і компетентно розуміти політичну, соціально-економічну та військову ситуацію вздовж міжнародного кордону".
Кремль опублікував відеозаписи і тексти доповідей голів Брянської, Бєлгородської та Курської областей Путіну про проблеми, з якими наразі стикається російська регіональна влада – ймовірно, для того, щоб публічно представити голів регіонів як відповідальних за ці проблеми і таких, що потребують допомоги Путіна. Проте Кремль не опублікував відеозапис або текст тієї частини зустрічі, на якій російські військові і силовики, ймовірно, доповідали Путіну.
"Рішення Кремля опублікувати відеозапис, на якому Путін картає вищих російських чиновників, ймовірно, є попередженням іншим російським чиновникам утриматися від коментарів щодо українського вторгнення в Росію".
Путін делегував МО РФ, ФСБ і Росгвардії Росії завдання, що перетинаються, в районі українсько-російського кордону, що ще раз підкреслює, що російське угруповання військ у Курській області намагається створити об'єднані структури командування і управління, необхідні для координації операцій.
Путін заявив, що головним завданням Міністерства оборони Росії є витіснення українських сил з російської території.
Ключові висновки ISW за 12 серпня:
- Путін продовжує зображати себе ефективним та обізнаним менеджером ситуації на українсько-російському кордоні і перекладати відповідальність за поточні проблеми у відповідь на українське вторгнення в цьому регіоні на інших російських військових та урядовців.
- Рішення Кремля опублікувати відеозаписи, на яких Путін робить зауваження вищим російським посадовцям, ймовірно, є попередженням іншим посадовцям РФ утримуватися від коментарів щодо українського вторгнення в Росію.
- Путін делегував МО, ФСБ і Росгвардії Росії завдання, що перетинаються, в районі українсько-російського кордону, що ще раз підкреслює, що російське угруповання військ у Курській області намагається створити об'єднані структури командування і управління, необхідні для координації операцій.
- Правитель Кремля дав кілька оцінок українським операціям у Курській області, в тому числі одну, яка підірвала давню інформаційну операцію Кремля, що неправдиво представляла Україну як таку, що не бажає брати участь у легітимних, добросовісних переговорах, і покладала тягар мирних переговорів на Україну.
- Українські війська, схоже, просуваються далі в Курській області, незважаючи на нещодавні заяви так званих військових блогерів РФ про те, що російські війська стабілізували лінію фронту в Курській області.
- Регіональні російські чиновники, схоже, дають досить відверті оцінки триваючому українському вторгненню.
- Українські високопосадовці надали оновлену інформацію про триваюче українське вторгнення в Курську область і попередили, що російські війська можуть вчинити військові злочини в Курській області з метою дискредитації України та західної підтримки України.
- Як повідомляється, в ніч з 11 на 12 серпня українські війська завдали удару з безпілотника по російській авіабазі в Московській області.
- Російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Вовчанська, Часового Яру, Торецька і Покровська.
- Путін і МО РФ підкреслили міжнародні оборонні зв'язки Росії на Міжнародному військово-технічному форумі "Армія-2024" в Москві, ймовірно, в спробі розширити міжнародне військово-технічне співробітництво і встановити міцні оборонні відносини з дружніми до Росії державами.