Експерти МАГАТЕ не змогли зрозуміти причин пожежі після огляду ЗАЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії не змогли встановити причину пожежі у градирні окупованої Запорізької АЕС, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в заяві на сайті МАГАТЕ.

"За словами генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі, на основі спостережень команда оцінила, що малоймовірно, що першоджерело пожежі виникло біля основи градирні" , – пишуть у відомстві.

Пошкодження, скоріш за все, було зосереджено у внутрішній частині башти на рівні водорозподільного сопла, розташованого на висоті приблизно 10 метрів, кажусть експерти.

Повідомляється, що окупанти відмовили команді МАГАТЕ "з міркувань безпеки" у проханні отримати доступ до басейну холодної води, який є основою градирні.

"Під час відвідування постраждалої градирні команда помітила вигорілі ділянки у внутрішньому обладнанні вище, біля рівня розподільної форсунки. Вони також спостерігали краплі спаленого пластику та фрагменти бетону, що впав, розподілені по басейну з холодною водою" , — йдеться в повідомленні Агентства.

Як зазначається, команда експертів оцінила, що ці краплі відповідали розплавленій і пластиковій сітці, що впала через вогонь.

Були зібрані зразки сміття, зокрема спалений і розплавлений пластик. Команда оцінила стійкий запах від вогню "та визначила, що за відсутності запаху сірки він, швидше за все, спричинений палаючим пластиком".

Як повiдомлялось, 11 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти влаштували пожежу на захопленій Запорізькій АЕС в Енергодарі.

В "Енергоатомі" кажуть, що ймовірними причинами займання є недбалість росіян або свідомий підпал градирні. 12 серпня пожежа пожежа на Запорізькій АЕС припинилася