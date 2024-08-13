ЗМІ: Британія не дозволила Україні використовувати Storm Shadow під час атаки у Курській області

Велика Британія не дозволила Україні використовувати далекобійні ракети Storm Shadow під час атаки в Курській області, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у британськiї газетi The Daily Telegraph.

За словами джерела видання у Міноборони Британії, позиція Великої Британії не змінилася — Лондон постачає військову допомогу, аби Україна захищалася від "незаконних атак Росії відповідно до міжнародного гуманітарного права".

Зазначимо, що крилата ракета повітряного базування Storm Shadow є спільною розробкою британської British Aerospace та французької Matra. Дальність ракети для Збройних сил Франції та Великобританії становить 560 кілометрів, проте для експорту видають лише трохи більше 250.

Як повiдомлялось, 27 липня низка західних видань повідомила, що Велика Британія не дозволила Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по території Росії, оскільки потрібна згода деяких країн НАТО