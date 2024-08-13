Естонія передала Україні машини швидкої допомоги та медобладнання

Естонія передала Україні гуманітарну допомогу у вигляді п'яти укомплектованих автомобілів швидкої допомоги та медичне обладнання, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє ERR.

До списку переданого обладнання увійшли, зокрема, електричні аспіратори, дефібрилятори, обладнання для дозування і введення ліків, а також ноші, вакуумні медичні матраци тощо.

За словами головного лікаря Талліннської швидкої допомоги Рауля Адласа, загалом з моменту початку війни Таллінн відправив Україні 11 повністю укомплектованих автомобілів швидкої допомоги.

Передані машини активно використовувалися Талліннською швидкою допомогою до 2023 року, але ще торік на заміну цим автомобілям було придбано нові.

Нещодавно стало відомо, що українські міста отримають від Євросоюзу ще 68 великих генераторів для критичної інфраструктури.

Також Фінляндія повідомила, що надасть ще 2 млн євро на підтримку українців похилого віку у прифронтових районах.