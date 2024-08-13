"Укрзалізниця" зекономила понад пів мільярда гривень на енергоресурсах

За 6 місяців 2024 року компанія на 10% зменшила у порівнянні з 2022-2023 роками витрати електроенергії та дизпального при здійсненні перевезень, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

За 6 місяців 2024 року "Укрзалізниця" зекономила 520 млн на витратах електроенергії та дизпального при здійсненні перевезень

В порівнянні з аналогічним періодом минулого і позаминулого років економія сягнула 10%.

Повідомляється, що помітно зменшити витрати вдалося завдяки впровадженню заходів енергоефективності.

Компанія знизила норми витрат дизпального та збільшила частку перевезень під електротягою, яка у 2-3 рази дешевша за теплотягу.

До того ж це знижує зловживання з дизельним пальним. Крім того, компанія наразі закуповує дизель у виробників через Prozorro.Маркет, що гарантує найкращу ціну. Серед умов постачання – забарвлення пального, щоб його було легко виявити в разі крадіжок.

Зазначається, що наразі досягнуто рівня, коли 92% всіх вантажних перевезень здійснюються із використанням електроенергії.

Завдяки цілеспрямованому скороченню роботи у теплотязі за 6 місяців 2024 року споживання дизельного пального на тягу поїздів зменшено на 10 тис тонн.

Нагадаємо:

За результатами роботи в липні "Укрзалізниця" вперше з початку року отримає збиток. Компанія вимагає реформу вантажних тарифів.

Антимонопольний комітет порекомендував Укрзалізниці змінити умови тендерів, після скарги Асоціації банкірів.

Київський окружний адмінсуд визнав нечинним наказ Міністерства інфраструктури від 2021 року "Про внесення змін до коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги".