Росіяни евакуюють біженців із Курщини на окуповану частину України

Виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов заявив, що евакуйованих з Курщини біженців переселять на тимчасово окуповану росіянами територію Запорізької області.﻿﻿ З посиланням на т. в. о губернатора Алєксєя Смірнова, повідомляє Українська правда.

За його словами, призначений РФ "очільник" Запорізької області Євген Балицький виступив із пропозицією обладнати "санаторії та пансіонати на березі Азовського моря, розташовані від Бердянська до Кирилівки".