У МЗС України розповіли про результати підготовки до другого Саміту миру

Україна продовжує підготовку до другого Глобального саміту миру. Вже попередньо визначено місця та дати проміжних зустрічей. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє Суспільне.

«Попередньо, місця та дати проміжних зустрічей визначені. Проте я пропоную дочекатися, коли вони будуть оголошені. Підготовка йде повним ходом, триває постійне спілкування на всіх рівнях» , — сказав Тихий.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що запрошення на другий саміт миру представника країни-агресора Росії, якому передадуть напрацьований план дій для досягнення миру, не варто розглядати як початок переговорів з РФ.