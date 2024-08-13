Арбітражний трибунал у Парижі розгляне позов Укренерго проти Росії

Арбітражний трибунал у Парижі визнав свою юрисдикцію у розгляді позову НЕК "Укренерго" проти Росії за активи у тимчасово окупованому Криму. З посиланням на голову правління Укренерго Володимира Кудрицького, повідомляє Укрінформ.

"Арбітражний трибунал в Парижі, призначений для розгляду справи Постійною палатою третейського суду, 5 серпня прийняв рішення на користь "Укренерго", визнавши що суд має юрисдикцію на розгляд спору. Це означає, що у підсумку арбітражний трибунал заслухає та ухвалить рішення за позовами "Укренерго", поданими компанією проти Російської Федерації у 2019 році" , - повідомив Кудрицький.

Він нагадав, що сума позову становить 527 млн євро. Укренерго судиться через 17 високовольтних підстанцій "Укренерго" в Криму та понад 1300 км ліній електропередачі, захоплені ворогом під час окупації українського півострову.

"Ми також вимагаємо компенсації збитків за інші порушення Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій 1998 року" , - зауважив Кудрицький.

Арбітражне провадження триває з листопада 2020 року, при цьому росіяни активно відстоюють свою позицію. Так, арбітрам знадобилося 11 місяців, щоб проаналізувати аргументи сторін і винести своє рішення щодо юрисдикції. Далі Постійна палата третейського суду визначить процесуальний календар наступних засідань, під час яких відбуватиметься розгляд справи по суті.

Як повідомлялося, Росія зобов'язана виплатити 5 млрд дол. компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи Нафтогаз під час окупації Криму в 2014 році.