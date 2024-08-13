Законопроект про підвищення податків не було винесено на розгляд - нардеп Железняк

Верховна Рада не розглядатиме законопроєкт №11416 щодо підвищення податків на найближчий пленарний тиждень. Про це заявив перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк, повідомляє Ліга.Фінанси.

"Голосів немає. На пленарний тиждень, який буде скоро у серпні, нічого не виносять, комітет ми по цьому закону не збираємо" , – написав він у Telegram у вівторок.

Депутат порівняв відтермінування законопроєкту із тим, як тяжко й довго влада йшла до ухвалення іншого непопулярного закону – про мобілізацію.

"Думаю, будуть тягнути на початок вересня тільки перше читання [законопроєкту №11416]. І потім, вангую, будемо терміново тягнути у друге, бо інакше ж грошей не буде. В результаті на збір суми залишиться не чотири місяці, а три. І податки доведеться підіймати більше і радикальніше" , – написав Железняк.

Голова фінансового комітету Данило Гетманцев раніше попередив, що без змін до бюджету ситуація з виплатою грошей військовим може загостритися вже наприкінці вересня.

Законопроєкт Кабінету міністрів пропонує підвищити військовий збір з 1,5% до 5%, поширити його на ФОП та окремі операції, такі як продаж ювелірних виробів, нерухомості, придбання банківських металів чи нових автомобілів.

Міністерство фінансів погодилося розглянути як альтернативу підвищення ПДВ.

Росія вже підвищила податки, щоби фінансувати війну проти України. Держава-агресор зробила це шляхом запровадження диференційованої ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та підвищення податку на прибуток.