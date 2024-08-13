Саміт світу: Єрмак анонсував першу тематичну конференцію

Перша тематична конференція, присвячена третьому пункту формули миру "Енергетична безпека", відбудеться у серпні в онлайн-форматі.﻿ Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За словами Єрмака, було проведено засідання робочої групи щодо реалізації пункту формули миру "Енергетична безпека".

"Я повідомив, що за результатами саміту миру відбудуться тематичні конференції, присвячені окремим блокам формули миру. Вони будуть спрямовані на розробку та погодження компонентів загального мирного плану" , - написав Єрмак.

Він зауважив, що перша така конференція буде присвячена третьому пункту формули миру "Енергетична безпека", і відбудеться цьогоріч у серпні в онлайн-форматі.