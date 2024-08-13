Тарас Чмут розповів, скільки Україна за рік виробляє ракет

Україна виробляє 10 далекобійних ракет на рік, однак цього замало, щоб реалізувати завдання Сил оборони. Про це заявив директор благодійного фонду Повернись живим Тарас Чмут в інтерв'ю, повідомляє Новое время.

Чмут зазначив, що коли йдеться про ракети, то питання досить розширене, адже протитанкова Стугна — це теж ракета, при цьому Вільха і Нептун — теж ракети. Чмут зазначив, що якщо говорити про далекобійне озброєння власного виробництва, то воно в України є і це далеко не новина.

«10 ракет на рік — це чи можемо себе вважати ракетобудівною країною? 10 ракет на рік — чи можемо ми говорити, що робимо ракети? Напевно, можемо. Чи можемо ми 10 ракетами перемогти або реалізувати свої завдання? Очевидно, ні. Коли ми говоримо про подібні складні теми, важливо мати достатню кількість внутрішньої інформації, щоб робити коректні висновки» , — заявив Тарас Чмут.

Волонтер також зазначив, що в України є різні ракети і їхня кількість на рік теж різна. У цьому питанні, додав Чмут, усе залежить від виду озброєння — десь Україна може виробляти десятки тисяч на рік, десь сотні, а десь десятки.