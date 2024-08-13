В Україну приїхав міністр оборони Литви

Литовський міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас у вівторок, 13 серпня, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Києві. З посиланням на Офіс президента, повідомляє Європейська правда.

Під час зустрічі Зеленський подякував Литві за всебічну підтримку, зокрема зброєю, в умовах російської агресії.

"Під час зустрічі детально обговорили першочергові оборонні потреби нашої держави та подальшу допомогу з боку Литви, насамперед щодо ППО, дронів та інших критично важливих засобів" , – ідеться в повідомленні.

Також сторони обговорили розвиток оборонно-промислового комплексу України та підтримку з боку Вільнюса європейської та євроатлантичної інтеграції Києва.

Про візит міністра оборони Литви до Києва раніше не повідомлялось.

Литва раніше анонсувала, що в серпні передасть Україні нову партію військової допомоги, до якої увійдуть, серед іншого, системи ППО малої дальності, бронемашини та засоби боротьби з дронами.

Крім того, бойові безпілотники п'яти литовських виробників пройшли випробування Міноборони України у фронтових умовах і будуть відправлені в Україну у вересні.