В РФ викликали молдовського дипломата через нібито розміщення у Молдові українських F-16

МЗС Росії викликало високопоставленого молдовського дипломата, щоб висловити «серйозну стурбованість» через повідомлення про нібито розміщення в Молдові винищувачів F-16, які надали Україні союзники.﻿ З посиланням на телеканал Sky News, який цитує заяву російського МЗС, повідомляє Новое время.

Росіяни висловили «стурбованість» через припущення, що винищувачі F-16 можуть бути розміщені на молдавських аеродромах, звідки вони можуть бути використані для атак на територію Росії.

У МЗС Молдови спростували твердження МЗС країни-агресора РФ про те, що на молдавській території «базуватимуться літаки F-16». Там заявили, що не планують розміщувати зброю або літаки, призначені для України.