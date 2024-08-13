У Києві та кількох областях оголосили тривогу, зафіксовано ударні БПЛА (Оновлено)

Увечері 13 серпня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України відразу з кількох напрямків.﻿﻿ З посиланням на Повітряні сили ЗСУ, повідомляє Українська правда.

О 22:34 військові повідомили, що декілька груп ударних ворожих БпЛА заходять з півночі Сумської області у напрямку Чернігівської, курс західний.

Також повідомляли про ракету зі сходу Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс західний.

О 23:11 стало відомо про російські БпЛА з Сумщини на Чернігівщині, рухаються у напрямку Київської області. Ще декілька груп ворожих ударних БпЛА на Сумщині рухаються південно-західним курсом у напрямку Київської області через Чернігівщину.

О 23:19 військові повідомили про БпЛА у Запорізькій області, напрям руху на Дніпро.

О 23:44 повітряну тривогу оголосили на Київщині.

О 23:48 повітряники попередили, що:

ворожі БпЛА з Сумщини на Чернігівщину, рухаються у напрямку Київської області;

групи ворожих ударних БпЛА на Чернігівщині рухаються південно-західним курсом, підлітають до Київської області;

група ворожих БпЛА на Сумщині змінила напрям руху і зараз на Полтавщині, рухається у напрямку Миргорода.

О 00.02 стало відомо про кілька груп ударних ворожих БпЛА на Херсонщині, курс на північний захід.